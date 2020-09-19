Трамп утверждает, что он "стена" между "хаосом" и "американской мечтой"

"Американскую мечту" от "хаоса" отделяет, "стена", которой является действующий президент США Дональд Трамп. Она сравнима с той, которая строится на южной границе Соединенных Штатов. Об этом Трамп заявил на предвыборном митинге в штате Миннесота.

Кроме того, по мнению лидера США, кандидат от демократической партии на пост американского президента Джозеф Байден является "несообразительным парнем", который не понимает где он находится, передает ТАСС.

"Джо Байдена же контролирует леворадикальная толпа", — отметил Трамп.

Выборы президента Соединенных Штатов состоятся 3 ноября 2020 года. Помимо нового лидера страны, на них будут определены вице-президент и 435 членов Палаты представителей, губернаторы 13 штатов и территорий, а также треть Сената Конгресса США.