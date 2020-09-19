Депутат Рады предрек последствия в случае блокировки "Северного потока — 2"

США займутся развалом украинской ГТС, которая станет следующей целью в случае блокировки "Северного потока — 2". Об этом заявил депутат Рады Юрий Загородний.

Член партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" напомнил, что американские власти хотят помешать строительству газопровода для того, чтобы вытеснить Россию с рынка Европы в борьбе за поставки своего сжиженного природного газа.

Загородний подчеркнул, что организованный США переворот на Украине преследовал и экономические цели. Депутат заявил, что если Запад добьется остановки проекта "Северный поток — 2", украинская ГТС станет следующей целью США.