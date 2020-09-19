Трамп поспорил с бывшим соперником о будущем месте своей работы

Президент США Дональд Трамп и миллиардер Майкл Блумберг обсудили в Twitter будущее место работы американского лидера.

Глава государства поделился своим мнением по поводу неудачи Блумберга в президентской гонке в социальной сети.

"Мини Майк Блумберг выставил себя дураком, с треском проиграв на праймериз Демократической партии", — отметил Трамп.

Американский лидер считает, что миллиардер хотел купить себе место кандидата, а в итоге проиграл и теперь финансирует демократов в надежде на получение работы. В ответ на сообщение Трампа Блумберг написал одно предложение: "Единственный человек, которому придется искать работу в следующем году это ты".

Накануне стало известно о том, что Блумберг планирует выделить 100 млн долларов на поддержку кампании кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена во Флориде. Этот штат всегда считался спорным между двумя партиями. Так, согласно последним опросам Трамп опережает Байдена на 4%.