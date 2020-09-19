Критика хороших отношений Трампа и Путина вызвала у лидера США недоумение

Американский лидер Дональд Трамп недоумевает по поводу того, что его хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным подвергаются критике со стороны. Об этом он сообщил на предвыборном митинге в штате Миннесота.

Глава Белого дома в очередной раз заявил, что до нынешней американской администрации никто не проявлял большей жесткости в отношении РФ, подразумевая те санкции, которые Соединенные Штаты применили к России за то время, пока Трамп находится на посту президента США, передает ТАСС.

О том, что действующий американский лидер планирует "поладить" с Россией, он постоянно заявлял еще во время своей предвыборкой кампании в 2016 году. Оппоненты Трампа не разделили его точки зрения относительно РФ, при этом обвинив президента, что он предал национальные интересы Соединенных Штатов.