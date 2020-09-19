Президент Бразилии заявил, что самоизоляцию выбирают лишь "слабые" люди

Самоизоляция в условиях пандемии коронавирусной инфекции является уделом "слабых" граждан. Об этом заявил президент Бразилии Жаир Болсонару, выступая перед сельхозпроизводителями штата Мату-Гросу.

Жаир Болсонару выразил благодарность руководителям предприятий за их решение не приостанавливать рабочий процесс предприятий на фоне пандемии коронавируса.

"Вы не поддались этой глупости — "оставайся дома, а экономикой займемся позже". Это для слабых", — заявил он.

Глава государства известен своим критическим отношением к карантинным мерам для борьбы с COVID-19, которые ограничивают услуги в стране и торговлю, передает РИА Новости.