4:41 19 Сентября 2020Общество
Школам в РФ запретили установку автоматических раздвижных дверей
Российские школы и детские сады больше не смогут устанавливать автоматические раздвижные двери на эвакуационных путях. Об этом сказано в новой редакции свода правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".
Нововведения вступили в силу 19 сентября. Они коснутся не только общеобразовательных учреждений и дошкольных организаций, но и многоквартирных жилых домов. Использовать раздвижные двери можно будет только при соблюдении ряда ограничений. Информацией об этом поделилось РИА Новости.
В лестничных клетках жилых домов с 19 сентября разрешат устанавливать радиаторы отопления. В эвакуационных коридорах зданий можно будет размещать места для сидения.