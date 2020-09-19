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4:41   19 Сентября 2020
Общество

Школам в РФ запретили установку автоматических раздвижных дверей

Школам в РФ запретили установку автоматических раздвижных дверей

Российские школы и детские сады больше не смогут устанавливать автоматические раздвижные двери на эвакуационных путях. Об этом сказано в новой редакции свода правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".

Нововведения вступили в силу 19 сентября. Они коснутся не только общеобразовательных учреждений и дошкольных организаций, но и многоквартирных жилых домов. Использовать раздвижные двери можно будет только при соблюдении ряда ограничений. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

В лестничных клетках жилых домов с 19 сентября разрешат устанавливать радиаторы отопления. В эвакуационных коридорах зданий можно будет размещать места для сидения.

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Автор: Яна Либерман
#автоматические двери #раздвижные двери #двери

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