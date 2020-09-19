ООН сообщила, что на востоке Украины улучшилась обстановка

Количество инцидентов по нарушению безопасности в зоне конфликтов на востоке Украины в августе сократилось в два раза по сравнению с июлем. Об этом сообщил представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Ларке.

Всего за август в этом регионе был зафиксирован 251 инцидент в области безопасности. В июле этот же показатель достигал отметки в 533 случая, передает ТАСС.

Ларке подчеркнул, что улучшению обстановки поспособствовало прекращение огня, которое вступило в силу 27 июля 2020 года.

"На востоке Украины был зарегистрирован самый длительный период относительной тишины с начала конфликта в 2014 году", — уточнил представитель УКГВ.

Коллеги Ларке на Украине сообщили ему, что это улучшение дало местным жителям "ощущение нормальности" и они надеются на то, что в дальнейшем эта такое положение дел станет устойчивым.