Государственной медицине на Украине предрекли "смерть" через пару лет

Кадровый голод доведет государственную медицину на Украине до скорого исчезновения. Она "умрет" через пару лет, заявил директор киевского института сердца Борис Тодуров.

Все 15 медицинских университетов на Украине, по словам Тодурова, в настоящее время работают вполсилы. На специальность "педиатрия" в этом году удалось набрать только 140 человек. Санитарно-эпидемиологическими специалистами захотели стать 110 человек. Информацией об этом директор института сердца поделился в эфире телеканала "112 Украина".

"У нас огромная эмиграция. Уезжают самые лучшие, уезжает молодежь. Из некоторых университетов уезжает до 40% выпускников в первый год после завершения", — подчеркнул Тодуров.

Если на госмедицину будут закладывать менее 5% ВВП, то она, по данным РИА Новости. умрет через два-три года. Останутся, как отметил Тодуров, только частные клиники.