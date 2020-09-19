Старейший член Верховного суда США скончалась на 88-м году жизни

Рут Бейдер Гинзбург, старейший член Верховного суда США, умерла на 88-м году жизни. Гинзбург была второй в истории Соединенных Штатов женщиной, назначенной на эту должность.

Она занимала должность судьи Верховного суда США на протяжении более 27 лет. Женщина скончалась в возрасте 87 лет. Причина смерти не уточняется.

Гинзбург в июле была госпитализирована в больницу Джонса Хопкинса в штате Мэриленд для лечения в связи с подозрением на инфекцию. У судьи наблюдалось повышение температуры и озноб. После выписки из больницы пресс-секретарь судьи Кейтлин Эрберг сообщала, что Гинзбург чувствует себя хорошо.