Ударная группа кораблей ВМС США вошла в акваторию Персидского залива

Авианосная ударная группа кораблей военно-морских сил США в пятницу прошла через Ормузский пролив в акваторию Персидского залива. Об этом сообщил пятый оперативный флот ВМС США.

Ударная группа включает эсминец "Стеретт" (DDG-104) и атомный авианосец "Нимиц", сопровождающий ракетные крейсеры "Принстон" и "Филиппинское море". Корабли ВМС США в Персидском заливе примут участие в совместных учениях с партнерами.

Американский корабль "Авраам Линкольн" в последний раз проходил через Ормузский пролив в ноябре 2019 года. США заявляли о планах создания объединенной коалиции с целью патрулирования в районе прибрежных вод Ирана и Йемена, отмечает РИА Новости.