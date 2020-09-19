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3:34   19 Сентября 2020
Армия

Ударная группа кораблей ВМС США вошла в акваторию Персидского залива

Ударная группа кораблей ВМС США вошла в акваторию Персидского залива

Авианосная ударная группа кораблей военно-морских сил США в пятницу прошла через Ормузский пролив в акваторию Персидского залива. Об этом сообщил пятый оперативный флот ВМС США.

Ударная группа включает эсминец "Стеретт" (DDG-104) и атомный авианосец "Нимиц", сопровождающий ракетные крейсеры "Принстон" и "Филиппинское море". Корабли ВМС США в Персидском заливе примут участие в совместных учениях с партнерами.

Американский корабль "Авраам Линкольн" в последний раз проходил через Ормузский пролив в ноябре 2019 года. США заявляли о планах создания объединенной коалиции с целью патрулирования в районе прибрежных вод Ирана и Йемена, отмечает РИА Новости.

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Автор: Василий Пименов
#сша #вмс #корабли

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