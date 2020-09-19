Пушков с иронией отреагировал на попытки Украины "интегрироваться" в Европу
Очередные попытки Украины интегрироваться в Европу останутся без результата, считает член Совета Федерации РФ Алексей Пушков. По его словам, "европейское пространство" намеренно игнорирует заявления Киева о готовности присоединиться.
Действующая киевская власть после Майдана стала более "провинциализированной", из-за чего сделала выводы о своей значимой роли в последующем развитии Европы, сообщает РИА Новости.
"Она с гиканьем и присвистом требует "пустить ее в Европу". Только вот Европа все это видит — совсем не торопится", — подчеркнул сенатор.
Ироничной критике со стороны Пушкова также подверглись слова главы МВД Украины Арсена Авакова. Представитель ведомства предложил белорусскому президенту Александру Лукашенко "успокоиться" на фоне заявлений Минска о вынужденном закрытии границ с Польшей, Литвой, и усилении границ с Украиной.
"С учетом общего уровня нынешней украинской элиты это можно еще считать "образцом сдержанности". Тонкостям в нынешнем Киеве, как говорится, не обучены", — добавил Пушков.