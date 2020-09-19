Байден в очередной раз подверг критике политику Трампа

Американский президент Дональд Трамп знал о потенциальной опасности COVID-19 до того, как тот начал распространяться по США, однако он проявил "халатность и эгоизм". Об этом на выступлении в Миннесоте заявил кандидат на пост президента Джозеф Байден.

Политика Трампа в отношении коронавирусной инфекции привела к тому, что США потеряли "множество американских жизней". По мнению Байдена, если бы нынешний президент Соединенных Штатов принял своевременные меры, то смерти этих людей можно было бы избежать, передает ТАСС.

"Сколько сказано лжи и сколько жизней потеряно", — добавил кандидат от Демократической партии.

Байден также считает, что Трамп на всех "смотрит с высока", так как мнит себя лучше остальных только потому, что у него больше денег.