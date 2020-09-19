Трамп выразил уверенность в скором открытии границы США с Канадой

Вопрос об открытии границы Соединенных Штатов с Канадой вынесен на обсуждение и в ближайшее время будет решен. Об этом рассказал американский лидер Дональд Трамп.

Канада заинтересована в скорейшем открытии границы с США, подчеркнул глава Белого дома. По его словам, американские соседи давно ждут разрешения на свободное перемещение. Он добавил, что точная дата открытия неизвестна, но это может случиться до конца 2020 года, передает ТАСС.

"Мы будем в достаточно скором времени открывать границу", — сказал президент США.

По предварительной договоренности, власти Соединенных Штатов и Канады намерены держать границу закрытой до 21 октября, сообщил канадский министр Уильям Блэр.