Трамп намерен предоставить крупнейшую финансовую помощь Пуэрто-Рико

Американские власти окажут необходимую финансовую поддержку ассоциированному с США островному государству Пуэрто-Рико. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Пуэрто-Рико понесло серьезный ущерб в результате серии штормов, которые обрушились на государство, подчеркнул политик. Он отметил, что речь идет о финансовой помощи в размере 13 млрд долларов, которая поможет острову вернуться к привычной жизни, передает ТАСС.

"Сегодня моя администрация предоставляет крупнейшую в истории помощь", — сказал американский лидер.

Трамп также сообщил, что собирается вернуть фармацевтическое производство в Пуэрто-Рико. По его словам, главным виновником в закрытии производства является Китай.