Глава офиса президента Украины Андрей Ермак оценил шансы завершения конфликта в Донбассе при нахождении Владимира Зеленского на посту главы государства. Зеленский ранее пообещал достичь мира на юго-востоке страны до конца президентского срока.

Ермак указал, что в Донбассе седьмую неделю продолжает действовать режим тишины. Глава офиса президента Украины считает, что конфликт на юго-востоке завершится до конца срока полномочий Зеленского на посту президента. Однако он не уточнил, сколько сроков потребуется.

Жители государства привыкли к тому, что действующий украинский лидер сдерживает свои обещания, добавил Ермак.