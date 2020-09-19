Онищенко оценил новость о появлении в аптеках препарата от COVID-19

Российский препарат от коронавируса скоро появится в аптеках. Уже известна стоимость упаковки лекарства. Эту новость оценил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Ситуацию с оглашением стоимости препарата до появления подробных сведений о его характеристиках Онищенко считает странной. Презентации подобных лекарств, по словам парламентария, никогда не начинались с озвучивания цены. Информацией об этом он поделился с телеканалом "360".

"У нас есть и более дорогие лекарства, но, чтобы сразу, не давая внятной характеристики препарата, называли цену, это больше похоже на маркетинговые ходы", — подчеркнул Онищенко.

Стоимость лекарства ранее назвал генеральный директор компании-производителя Андрей Младенцев. Он заявил, что цена за упаковку составит 12 320 рублей.