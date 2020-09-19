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0:50   19 Сентября 2020
Политика

Трамп продлил действие особого режима по борьбе с терроризмом

Трамп продлил действие особого режима по борьбе с терроризмом

Американский лидер Дональд Трамп продлил действие особого режима, введенного в США в сентябре 2001 года и направленного на противодействие террористической угрозе. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Кризис, вызванный терактами 11 сентября 2001 года, все еще не разрешен, отмечается в документе. Президент США указал, что терроризм по-прежнему представляет угрозу для национальной безопасности, экономики и внешней политики Соединенных Штатов, передает ТАСС.

Трамп пояснил, что в связи с этим решил продлить действие особого чрезвычайного режима еще на год. Оригинальный указ был подписан бывшим президентом США Джорджем Бушем-младшим.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #терроризм #трамп

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