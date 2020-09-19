Кивико: Крым ждут масштабные перемены

Крымские власти рассчитывают сделать полуостров круглогодичным курортом в ближайшее время. О масштабных переменах, которые ждут этот регион России, рассказала министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Туристы уже могли увидеть, как изменился полуостров после возвращения в состав РФ. Здесь благоустраиваются пляжи и туристические объекты, строятся новые дороги. Это только начало, рассказала Кивико в интервью ФБА "Экономика сегодня".

"Задача Правительства Республики Крым заключается в том, чтобы сделать полуостров круглогодичным курортом. Работа ведется на постоянной основе", — подчеркнула министр.

Сейчас в регионе трудятся над созданием пяти туристических кластеров и необходимой инфраструктуры. Для этого между селами Штормовое и Витино в Сакском районе скоро появится туристический парк. В Евпатории будет реализован проект "Золотые пески России". Крым, по мнению министра, находится на пороге масштабных перемен.