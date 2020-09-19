Россия откроет воздушные границы еще с четырьмя странами

Россия в сентябре возобновит международное авиасообщение еще с четырьмя странами. Воздушные границы будут открыты с Казахстаном, Киргизией, Белоруссией и Южной Кореей, заявили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

С 21 сентября россияне смогут летать в Нур-Султан (Казахстан), Бишкек (Киргизия) и Минск (Белоруссия). Рейсы в южнокорейский Сеул станут доступными с 27 сентября.

Авиасообщение, как отметили в оперштабе, будет возобновлено на взаимной основе. В Южную Корею самолеты смогут летать один раз в неделю.

В оперативном штабе также сообщили о прекращении программы вывозных рейсов. В качестве альтернативы для эвакуации застрявших за границей россиян будут использоваться самолеты, осуществившие транзитные или грузовые рейсы в страны их прибывания.