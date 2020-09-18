Зеленский назвал ответственных за рост заболеваемости COVID-19 на Украине

Увеличение темпов распространения коронавирусной инфекции на Украине обусловлено предвыборной ситуацией на территории страны. Из-за подготовки региональных лидеров к местным выборам численность пациентов с COVID-19 значительно возросла.

Такое заявление прозвучало от президента Украины Владимира Зеленского во время общения с журналистами в Тернопольской области. По его словам, если мэр маленького города или села говорит жителям, что действующая власть переоценивает тяжесть эпидемической обстановки в стране, то значит ответственность за массовые скопления и пренебрежительное отношение граждан к ограничительным мерам лежит на местных лидерах.

"Если мэр выходит и говорит, что центральная власть переоценивает сложность ситуации, а на самом деле нет ничего страшного, праздники можно проводить и собирать по 20−30 тысяч человек… Люди же видят, ориентируются и так себя ведут соответственно", — подчеркнул Зеленский.

Число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией на Украине начало достигать от трех до 3,5 тыс. эпизодов за сутки. В некоторых регионах фиксируется дефицит мест в больницах, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на Минздрав Украины.