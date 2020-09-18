Официальный спикер ЛНА заверил ливийцев в продолжении борьбы с терроризмом

Ливийская национальная армия (ЛНА) действует в интересах народа, поэтому возобновление нефтедобычи и нефтепроизводства никак не отразится на борьбе властей с терроризмом и преступностью. Об этом заявил официальный представитель ЛНА Ахмад Мисмари.

ЛНА поддержала кандидатуру вице-премьера нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмеда Майтыга на должности руководителя структуры, которая будет наблюдать за соблюдением условий соглашения между главами регионов и ЛНА по нефти. Мисмари отметил, что решение ЛНА никак не отразится на интересах жителей страны, передает Федеральное агентство новостей.

"То, что мы поддержали Майтыга в статусе представителя Западного региона свидетельствует о том, что ЛНА не воюет с ливийцами", — отметил спикер.

Турция, выступающая на стороне ПНС Ливии, не препятствует возобновлению в ЛНА нефтедобычи. Как подчеркнул Мисмари, решение — "исключительно внутреннее".