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23:37   18 Сентября 2020
Политика

Официальный спикер ЛНА заверил ливийцев в продолжении борьбы с терроризмом

Официальный спикер ЛНА заверил ливийцев в продолжении борьбы с терроризмом

Ливийская национальная армия (ЛНА) действует в интересах народа, поэтому возобновление нефтедобычи и нефтепроизводства никак не отразится на борьбе властей с терроризмом и преступностью. Об этом заявил официальный представитель ЛНА Ахмад Мисмари.

ЛНА поддержала кандидатуру вице-премьера нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмеда Майтыга на должности руководителя структуры, которая будет наблюдать за соблюдением условий соглашения между главами регионов и ЛНА по нефти. Мисмари отметил, что решение ЛНА никак не отразится на интересах жителей страны, передает Федеральное агентство новостей.

"То, что мы поддержали Майтыга в статусе представителя Западного региона свидетельствует о том, что ЛНА не воюет с ливийцами", — отметил спикер.

Турция, выступающая на стороне ПНС Ливии, не препятствует возобновлению в ЛНА нефтедобычи. Как подчеркнул Мисмари, решение — "исключительно внутреннее".

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Автор: Юлия Яковлева
#ливия #нефтедобыча #Ахмад Мисмари

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