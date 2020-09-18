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23:09   18 Сентября 2020
Общество

Оперштаб сообщил о смерти еще 11 людей с COVID-19 за сутки в Москве

Оперштаб сообщил о смерти еще 11 людей с COVID-19 за сутки в Москве

Суточные данные смертей людей с коронавирусом в столице Российской Федерации обновил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Еще 11 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли в Москве. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе. Общее число скончавшихся пациентов с COVID-19 в столице РФ достигло 5 044 человек. Соответствующие сведения передал оперативный штаб.

Накануне сообщалось о гибели восьми пациентов с коронавирусом в Москве. Подробные, а также достоверные данные о коронавирусной инфекции в Российской Федерации представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Илья Романович
#пандемия #коронавирус #COVID-19

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