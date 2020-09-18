Близкая подруга Легкоступовой разглядела в Фирсове "грядущую опасность"

Юрий Фирсов может быть причастен к смерти своей жены Валентины Легкоступовой. Так считает близкая подруга певицы Елена Перелыгина.

Подруга Легкоступовой сомневается, что артистка сама нанесла себе многочисленные травмы в то время, когда рядом находился супруг. Она надеется, что следователям удастся разобраться в обстоятельствах происшествия и пролить свет на тайну смерти Валентины.

Перелыгина призналась, что давно разглядела в Фирсове "грядущую опасность". На это указывали признаки психического нездоровья мужчины и его неадекватное поведение. Легкоступова, по ее словам, не обращала внимание на это, потому что он мог оказывать воздействие на ее психику. Информацией об этом поделилось издание iReactor.

"Я высказала ей свое мнение об этом человеке. В результате общение прошло сошло на нет", — подчеркнула подруга певицы.

СМИ ранее опубликовали неизвестное интервью Валентины Легкоступовой. В нем артистка призналась, что находится в состоянии глубокой депрессии.