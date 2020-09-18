Стало известно об одной бутылке в багаже Певчих при перелете в Германию

Среди ноутбуков и косметики внутри багажа сотрудницы "Фонда борьбы с коррупцией"(ФБК) (признан в РФ иноагентом) Марии Певчих была зафиксирована лишь одна бутылка. Снимок опубликовал Telegram-канал Mash.

Помимо этого чемодана у Певчих не было никакого другого багажа. Сотрудница ФБК прибыла в аэропорт только с ним, передает Федеральное агентство новостей. Пренебрежительный характер транспортировки демонстрирует, что сама Певчих не считала, что на поверхности бутылки находится опасное вещество.

Недавно сотрудница ФБК заявила в интервью российской службе BBC, что перевозила в Германию сразу несколько бутылок из номера блогера Алексея Навального. Однако рентгеновский снимок опроверг эту информацию.

"Про самолет — это правда. Я действительно улетела на том самом медицинском борте, который увез Алексея. И эти бутылки злосчастные улетели вместе с нами", — заявила Певчих.

Эксперты из ФРГ недавно сообщили, что на бутылке, из которой пил блогер Алексей Навальный, якобы были обнаружены следы, оставленные веществом из группы "Новичок". Однако некоторые источники уверены, что к отравлению причастна именно Певчих, которая сопровождала Навального в сибирском турне и имеет доступ к отравляющим веществам через своего отца.