Пушков: у Польши нет оснований требовать ареста смоленских диспетчеров

Для пересмотра выводов следствия, которые ранее были сделаны по делу о крушении польского правительственного самолета под Смоленском 10 апреля 2010 года, нет никаких оснований, так как за последнее время в этом деле не появилось никаких новых обстоятельств.

По словам главы Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова за требованием Польши арестовать российских диспетчеров, работавших в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского самолета, не последует никаких практических действий.

«Оснований для этого нет никаких — минуло десять лет, за которые свои выводы о причинах крушения представили не только Россия, но и сама Польша. Специальная польская комиссия признала: в гибели самолета виноваты польские пилоты», — напомнил сенатор.

Также он отметил, что указания пилотам посадить самолет, несмотря на сложные погодные условия (густой туман) и предупреждения российских диспетчеров, экипажу самолета давали находившиеся на борту прошедшее с тех пор как Международная комиссия и первая польская комиссия провели расследование обстоятельств катастрофы и озвучили свои выводы, не открылось никаких новых обстоятельств, поэтому у нынешнего президента Польши Анджея Дуды просто нет никаких правовых оснований пересматривать выводы о причинах крушения самолета.

«Польша, конечно, может обратиться в Интерпол, но там внимательно рассматривают основания таких запросов. Кроме домыслов и «теории заговоров», которые распространяют некоторые польские политики, у польских властей нет ничего. На мой взгляд, у Интерпола нет оснований принимать этот запрос», — подчеркнул Пушков.

В то же время сенатор предположил, что польская Генпрокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте российских диспетчеров не для того, чтобы на самом деле ей выдали трех российских граждан, а для того, чтобы «подлить масла» на огонь не утихающей в Польше антироссийской компании, а заодно изобразить видимость активной деятельности польских властей по защите национальных интересов.

«Эту карту в Польше разыгрывают давно, и им нужны новые ходы. И это — еще один шаг, чтобы держать тему на поверхности», - заключил сенатор.

Напомним, 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный в условиях густого тумана разбился самолет Ту-154М, на борту которого находилось 96 человек – восемь членов экипажа и состоящая из 88 человек делегация высшего польского руководства, во главе с президентом страны Лехом Качиньским, которая направлялась на ежегодные траурные мероприятия в Катынь.

В сентябре 2020 года Генеральная прокуратура Польши подала в суд района Варшава-Мокотов ходатайство об аресте трех диспетчеров аэропорта, находившихся на смене в день катастрофы, которых в Польше обвиняют в «умышленном провоцировании авиакатастрофы, повлекшей гибель людей», с последующей их выдачей Варшаве.

Ранее ряд политологов и экспертов прокомментировал этот шаг польской стороны, напомнив, во-первых, что Россия не выдает своих граждан другим государствам, и во-вторых, что помимо выводов двух комиссий о том, что катастрофа произошла по вине пилотов самолета, польская сторона также выдвигала версию о взрыве на борту самолета. При чем в организации взрыва Польша также обвиняла Россию. Но, если теперь Польша настаивает на вине российских диспетчеров, она автоматически признает ошибочность версии собственной со взрывом на борту.