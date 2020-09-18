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21:30   18 Сентября 2020
Общество

Собянин: миллион человек в Москве проверили на COVID-19 за две недели

Собянин: миллион человек в Москве проверили на COVID-19 за две недели

Столичные медики проводят широкомасштабное тестирование на наличие коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

За две недели на COVID-19 в российской столице, по словам Собянина, проверяют миллион человек. Информацией об этом градоначальник поделился в интервью на телеканале "Россия-1".

Эпидемиологическая обстановка в Москве остается стабильной. Число пациентов с COVID-19 растет из-за увеличения количества проводимых тестов.

"Сегодня коэффициент выявляемости примерно такой же, какой был 2-3 недели назад", — подчеркнул Собянин.

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Автор: Кристина Мокроусова
#собянин #тестирование #коронавирус

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