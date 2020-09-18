Генпрокуратура РФ запросила у Франции и Швеции сведения по Навальному

Генеральная прокуратура России хочет получить у Франции и Швеции сведения по Алексею Навальному. Соответствующие запросы уже направлены в компетентные органы названных стран.

В ведомстве интересуются результатами проведении токсикологических исследований биоматериалов российского блогера. Информацией об этом поделился ТАСС, сославшись на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов ранее рассказал, что ведомство направило новый запрос в Германию по инциденту с Навальным. Российская сторона, по словам Иванова, рассчитывает на удовлетворение запросов о правовой помощи.