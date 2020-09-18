ФБК пытается скрыть личность причастного к отравлению Навального адвоката

Сотрудники ФБК (признан иноагентом в РФ) после попыток скрыть личность Марии Певчих начали "забывать" и других людей, имеющих отношение к отравлению Алексея Навального. Так, в деле блогера появился таинственный "местный адвокат" по имени Антон.

В аккаунте Навального в Instagram накануне, 17 сентября, появилась видеозапись, сделанная 20 августа — спустя час после отравления блогера. На видео видно, как несколько человек в медицинских перчатках осматривают номер томского отеля, в котором жил Алексей Навальный.

Оттуда изъяли оставленные им вещи, в том числе бутылки с водой, в одной из которых немецкие специалисты якобы нашли яд "Новичок". Выяснилось, что человек на записи, упаковывающий емкости в мусорные мешки, — местный "местный адвокат", пишет "ПолитЭксперт", ссылаясь на сотрудника так называемого "фонда" Георгия Албурова. Во время стрима на YouTube-канале "Навальный.Live" он рассказал, что также был в номере Навального во время обыска и сбора улик. Для помощи в проведении мероприятий по изъятию вещей из отеля вызвали "местного адвоката", фамилию которого Албуров "не запомнил".

"Мы вызвали адвоката местного, Антон, не помню фамилию, который нам очень помог. Хороший адвокат, сделал свою работу отлично", — отметил Албуров.

Подобное отношение к человеку, который на протяжении долгого периода времени был рядом с Албуровым, выглядит со стороны более чем странно. "Забывчивость" сотрудника ФБК можно связать с очередной попыткой скрыть от общественности личность гражданина, причастного к отравлению. Если бы видео с обыском в номере отеля не опубликовали, то личность Антона Тимофеева осталась бы неизвестной.

Доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов в эфире "Соловьев Live" рассказал о таинственном "адвокате". По его словам, Тимофеев непосредственно связан с работой штаба ФБК в Томске. Судя по всему, Албуров намеренно сказал, что не помнит фамилии человека, упаковывавшего важнейшие улики по делу об отравлении, и контактировал с Навальным, чтобы показать незначительность Тимофеева.

Такой же сценарий сотрудники ФБК использовали, когда в расследовании "Правды.ру" об отравлении Навального появилась Мария Певчих, проживавшая с ним в одном номере. Девушка имела возможность для использования яда, к тому же она не полетела на самолете из Томска в Москву и руководила сбором "улик" из номера.