Гомогамность оказалась залогом 85% счастливых браков россиян

Большая часть счастливых семейных пар в России построила свои отношения на гомогамии. Таких семей насчитывается 85%. Подробнее об этом рассказал клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников.

Мужчины и женщины заключают брак с теми, кто на них похож и находится в той же социальной группе, объяснил собеседник NEWS.ru. В семьях, созданных по принципу гомогамии, возникает меньше конфликтов, рассказал психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников.

Таким партнерам легче понять потребности и желания второй половинки. Как правило, они развиваются в одном направлении. Тем, кто вырос с одинаковыми ценностями и видением мира, проще найти общий язык, убежден Валентин Денисов-Мельников. Вероятность того, что человек создаст семью с представителем своей социальной группы, религии и возрастной категории, составляет 80%. Однако после 30 лет процент снижается.