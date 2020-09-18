Лучших выпускников Петербурга поздравили выстрелом из пушки

Выдающихся выпускников петербургских вузов поздравили полуденным выстрелом с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, заявили в пресс-службе городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Северная столица гордится всеми выпускниками высших учебных заведений. Об этом заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин в ходе обращения к молодым людям. Он также заметил: город на Неве является отличным стартом для профессиональной и личной жизни.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к абитуриентам и поблагодарил их за то, что они выбирают город в качестве площадки для получения высшего образования. Северная столица является местом, где развиваются высокие технологии и умная экономика, объяснил градоначальник. Беглов также рассказал какие места в городе на Неве являются особенными. В его личном рейтинге Петропавловская крепость, Парк Победы, Летний сад и стрелка Васильевского острова, передает телеканал "360".