Тимошенко предсказал реакцию иностранных моряков на российские бомбометания

Экипажи иностранных кораблей, приближающиеся к российским государственным границам в Черном или Балтийском морях, наверняка испугаются, если их там встретят предупредительным бомбометанием по курсу судна, как предлагает Министерство обороны РФ.

Такое мнение в эфире телеканала «Царьград» высказал военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко, комментируя идею российского оборонного ведомства внести в закон «О Государственной границе Российской федерации» поправку, которая позволит пограничным кораблям не просто делать предупредительные выстрелы, для остановки судов-нарушителей, но осуществлять по их курсу «предупредительное бомбометание».

Иностранные моряки, по мнению Тимошенко, в этом случае, возможно испугаются, что русские пограничники приняли их за торговое судно.

Конечно, отметил военный эксперт, есть возможность того, что вторжение иностранного корабля в наши территориальные воды могло быть и непреднамеренным, если, например, экипаж иностранного судна выпил лишнего и сам не заметил, что пересек государственную границу России. Но с другой стороны, никогда нельзя знать точно, что именно находится на борту такого нарушителя. Там вполне может находиться разведывательное оборудование, а может быть и отряд боевых пловцов.

Предупредительные бомбометания по курсу кораблей нарушителей, уверен Тимошенко, возымеют действие – они отрезвят тех, кто действительно заплыл в наши воды непреднамеренно, и отвадят осознанных непрошенных гостей.

«По курсу выложить справа-слева. Звук есть, фонтан есть. Судно тряхнет. Нормально. А заодно товарищи с Большой Лужей, которые к нам заплывают в Черное море, в Балтийское, почешутся на боевых-то кораблях, а вдруг эти русские идиоты приняли нас за торговое судно», — прокомментировал предложение Минобороны военный эксперт.

Напомним, в последнее время значительно участились случаи приближения военных кораблей и самолетов НАТО и США к российским государственным границам в Черном и Балтийском морях, а также в районе Калининградской области. По мнению политологов и военных экспертов, эти рейды совершаются с разведывательной целью – выяснить возможности российских радиолокационных систем и ПВО, а также время вылета российских истребителей на перехват.