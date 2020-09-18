Пираты из Гвинеи передают угрозы через жен захваченных моряков

Злоумышленники, захватившие в плен российских моряков на исследовательском судне "Джиблохо" в водах Экваториальной Гвинеи, смогли связаться с женой одного из своих жертв и передают через нее угрозы.

Экспедиция, в которой находился житель Симферополя Вячеслав Сечин, должна была закончиться в апреле текущего года, однако лайнер захватили пираты, их местоположение до сих пор останется неизвестным.

В настоящее время преступники держат в плену трех членов экипажа. Вначале они не выдвигали никаких требований, но спустя несколько месяцев все же озвучили свои пожелания, сопроводив их угрозами.

"Мадам, передайте компании, что мы держим этих людей пять месяцев", — говорится в их сообщении.

Власти РФ просят семьи не поддаваться панике и ждать разрешения ситуации, так как представители дипломатической миссии прилагают все усилия, чтобы вернуть россиян домой.