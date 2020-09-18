Певчих может грозить до семи лет тюрьмы за вывоз яда на территорию ФРГ

Глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков рассказал, что предполагаемой помощнице блогера Алексея Навального Марии Певчих грозит наказание за то, что она увезла яд в ФРГ на медицинском самолете.

Информация о том, что Певчих забрала из томской гостиницы бутылку, на которой европейские специалисты якобы обнаружили следы вещества "Новичок", появилась на последнем стриме YouTube-канала "Навальный.Live", который проводили члены признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь и Георгий Албуров.

Грибаков в беседе с журналистами издания "ПолитЭксперт" пояснил, что за совершенные действия членам организации грозит уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ "Незаконное перемещение отравляющих веществ через границу". Максимальное наказание по этой статье составляет семь лет лишения свободы.

Ранее журналисты издания "Правда.ру" опубликовали материал, в котором предположили, что именно Певчих могла отравить Навального, так как имела постоянный доступ к номеру блогера.