Лавров отреагировал на односторонние санкции Запада в отношении Сирии

Российская сторона продолжит политику осуждения односторонних санкций, введенных западными представителями в отношении сирийского населения. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее призвал государства, которые ввели ограничения, ослабить санкции в отношении Сирии на время пандемии нового типа коронавируса.

Сергей Лавров подчеркнул, что Запад не слышит подобные обращения. Министра радует тот факт, что представители ООН поддерживают эту инициативу. Российская сторона будет продолжать осуждение односторонних ограничений со стороны западных стран. Легальными должны считаться только те санкции, которые вводятся согласно решению Совбеза ООН, пишет РИА Новости.