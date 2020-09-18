Протаранивший посольство США водитель ездил с фальшивыми правами

Пьяный мужчина на внедорожнике протаранил ворота посольства США в Москве. Выяснилось, что права водителя — поддельные. Теперь нарушителю предстоит объясниться с полицейскими.

Протаранивший посольство США в Москве водитель ездил с фальшивыми правами, об этом пишет телеканал РЕН ТВ. Стало известно, что за рулем автомобиля Range Rover, на котором мужчина въехал в ворота американского посольства, находился мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. "Герой" истории предъявил правоохранителям поддельное водительское удостоверение. В ближайшее время ему предстоит разговор с полицейскими.

Члены посольства отметили, что в ДТП никто не пострадал. Сейчас на месте случившегося работают сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают всю цепочку произошедшего.