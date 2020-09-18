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19:26   18 Сентября 2020
Общество

Названы болезни позвоночника, которые сокращают жизнь человека

Названы болезни позвоночника, которые сокращают жизнь человека

Некоторые болезни позвоночника, если их не лечить, способны существенно сократить продолжительность жизни человека. Подробнее об этом рассказал ортопед-травматолог Андрей Литвиненко.

Болезнь Бехтерева — это одно из самых коварных заболеваний опорно-двигательного аппарата, отметил медик в беседе с NEWS.ru. Из-за воспаления суставов позвоночник может полностью утратить гибкость. К тому же нарушаются функции внутренних органов. Человек полностью угасает, рассказал Андрей Литвиненко.

Среди других опасных болезней опорно-двигательного аппарата травматолог выделил спондилолистез. В некоторых случаях это заболевание провоцирует смерть. Спондилолистез приводит к сдавливанию нервов и нарушению работы спинного мозга. В результате человеку может понадобиться инвалидная коляска, чтобы передвигаться. На продолжительность жизни влияет и сколиоз — он может нарушить функцию легких.

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Автор: Юлия Яковлева
#здоровье #спина #литвиненко

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