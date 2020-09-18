Названы болезни позвоночника, которые сокращают жизнь человека

Некоторые болезни позвоночника, если их не лечить, способны существенно сократить продолжительность жизни человека. Подробнее об этом рассказал ортопед-травматолог Андрей Литвиненко.

Болезнь Бехтерева — это одно из самых коварных заболеваний опорно-двигательного аппарата, отметил медик в беседе с NEWS.ru. Из-за воспаления суставов позвоночник может полностью утратить гибкость. К тому же нарушаются функции внутренних органов. Человек полностью угасает, рассказал Андрей Литвиненко.

Среди других опасных болезней опорно-двигательного аппарата травматолог выделил спондилолистез. В некоторых случаях это заболевание провоцирует смерть. Спондилолистез приводит к сдавливанию нервов и нарушению работы спинного мозга. В результате человеку может понадобиться инвалидная коляска, чтобы передвигаться. На продолжительность жизни влияет и сколиоз — он может нарушить функцию легких.