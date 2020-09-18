Небензя прокомментировал заявление Трампа об убийстве главы САР

Идея президента США Дональда Трампа об убийстве главы Сирии Башара Асада говорит о стремлении американцев сменить власть в стране. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Трамп 15 сентября признался, что задумывался об убийстве Асада. По словам американского лидера, министр обороны США Джеймс Мэттис отговорил его от этой идеи.

"Мы недавно слышали о планах убить главу суверенного государства президента Башара Асада. Что это, если не политика смены режима", — сказал Небензя.

Российский постпред призвал отказаться от демонстрации неуважения к международному праву. В Сирии назвали официальное признание Трампа подтверждением преступной деятельности США, пишет РИА Новости.