Вассерман раскрыл истинную цель «танцев с бубном» вокруг Навального

Скандал с «отравлением» Алексея Навального раздувался не против Российской Федерации, главной его целью Была Германия, а через нее – весь Евросоюз.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» заявил известный журналист, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

По его словам, президент США Дональд Трамп сейчас пытается восстановить американскую промышленность, но его возможности ограничены, и единственное, что он может сделать на практике – это снижать конкурентоспособность импортных товаров, вводя таможенные пошлины и санкции против стран-импортеров. Именно с этой целью Трамп и пытается ограничить немецкой промышленности доступ к дешевой энергии.

«Германская промышленность высокотехнологична и потому энергоемка. Если Трампу удастся повысить цену энергии для германской промышленности, ее продукция резко подорожает и окажется неконкурентоспособной», — объяснил аналитик.

Именно ради этого, по его словам, и затевались все эти танцы с бубном против наших «Северных потоков».

Однако, продолжил Вассерман, это понимают и промышленники в Германии, поэтому, несмотря на все истерики, в свое время была запущена и благополучно работает уже несколько лет первая очередь «Северного потока». Также, по его словам, можно не сомневаться, что будет достроена и заработает и вторая очередь газопровода.

«Сейчас есть «льготное время», и в связи с карантинными мерами все мировое производство резко сократилось, в том числе в Германии. Еще где-то полгода-год будет хватать существующих производственных мощностей, и это позволяет на какое-то время затянуть борьбу», — добавил Вассерман.

К тому же, отметил он, Германия сейчас, скорее всего, выжидает, чем закончатся предстоящие президентские выборы в США, и если Трамп победит, он, возможно, на какое-то снизит давление на немцев, так как ему больше не надо будет демонстрировать свою жесткость внутри страны. Если же победит соперник Трампа – демократ Джо Байден, исполнятся надежды Германии, так как победят сторонники единого рынка, глобалисты, которым нет разницы, где находятся производства. При них, как рассчитывают немцы, давление по «Северному потоку-2» вернется к тому уровню, на котором оно находилось при предшественнике Трампа – глобалисте Бараке Обаме.

Поэтому, добавил Вассерман возвращаясь к теме Навального, с точки зрения дипломатии гневная отповедь канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая потребовала от Москвы объяснений в связи с «отравлением» блогера, очень понятна.

«Дипломатия — это искусство торга, когда ты закатываешь, как говорили в лихие 90-е, «предъяву», а потом вокруг этой «предъявы» идет долгий «гнилой базар». Гневные заявления — это тоже элемент торга, — объяснил политолог. — Все эти обвинения — это тоже предмет торга, и наши совершенно разумно требуют предъявить доказательства».

По мнению Вассермана, Германия в конце концов не предъявит никаких отравлений, так как очевидно, что болезнь Алексея Навального не была вызвана отравлением, и уж тем более никак не связана с нервно-паралитическим боевым отравляющим веществом «Новичок».