Власти Челябинской области сообщили о запуске Долгобродского канала

Вопрос водоснабжения в Челябинской области и спасения озера Увильды решит запуск Долгобродского водоканала. Об этом сообщил замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

История постройки канала началась в 1975 году после сильнейшей засухи. Ввести его в эксплуатацию не получилось из-за протестов экологов. В 1989 году проект практически полностью остановился. Власти приняли решение построить канал в обход озера Увильды, которое сильно пострадало. Работы удалось завершить благодаря федеральной целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 гг.".

"С 1989 года проект практически встал, — рассказал Безруков. — Не было ни денег, ни ресурсов. Были какие-то проекты, начинали строить, но они все постепенно завершались и вставали".

Проект нового водовода разработали в 2015 году, пишет Федеральное агентство новостей. Строительство началось в 2017-м. Работы по Долгобродскому каналу завершились в 2020 году. По водоводу планируется пускать до 120 млн кубометров жидкости. Работать он будет в том случае, когда уровень воды в Аргазинском водохранилище упадет ниже 57%. Несмотря на засушливый год, наполняемость его составляет 75–80%, рассказал замминистра.