Михеев о призывах к забастовкам: оппозиция Беларуси наступает себе на ногу

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало призвал ослабить экономику республики с помощью рабочих забастовок, чтобы руководство Белоруссии не смогло платить зарплату сотрудникам милиции. Политолог Сергей Михеев считает, что таким образом протестующие «наступают себе на ногу».

Тактика ненасильственного сопротивления белорусской оппозиции, заключающаяся в ухудшении экономического положения страны, в первую очередь отразится на благополучии рядовых белорусов.

«Но, лишая доходов белорусское государство, вы, на самом деле, сами себе наступаете на ногу. <…> Мысли о том, что сейчас у белорусского государства кончатся деньги и оно самораспустится, что все уйдут, а Лукашенко заплачет и под кустиком сядет и уйдет в отставку, это глупо», — цитирует Михеева белорусское Общенациональное телевидение.

На самом деле цель оппозиции заключается в другом, полагает политолог. Такими призывами к ухудшению экономического положения страны протест пытаются радикализировать, считает Михеев.

«Белорусской оппозиции нужна радикализация, нужны толпы злых людей на улицах. Как сделать людей злее? Просто политические лозунги и разговоры о пересмотре результатов выборов не сработали или не сработали в достаточной мере. А как их обозлить? Это или провокации с кровью, или сделать так, чтобы людям жрать было нечего» — рассуждает политолог.

С помощью белорусских граждан, которые выйдут на улицу из-за желаемого оппозицией экономического кризиса, власть в стране захватят так называемые лидеры протеста, предупреждает Михеев.

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