США отвергли предложение России по предотвращению военных инцидентов

Российская сторона неоднократно просила НАТО и США обсудить предотвращение военных инцидентов. Об этом в пятницу, 18 сентября, рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

Представитель Генштаба утверждает, что Россия во время переговоров с Вашингтоном и Североатлантическим альянсом регулярно инициировала обсуждение вопроса, связанного с предотвращением инцидентов в военной сфере.

По его словам, российская сторона предлагала конкретные меры, которые позволили бы снизить опасную военную деятельность по линии соприкосновения Россия-НАТО. В заключение Рудской добавил, что предложения Москвы так и не нашли понимания.