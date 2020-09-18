Ургант посмеялся над слухами о "переезде" Лукашенко-младшего в Москву

Шоумен и телеведущий Иван Ургант пошутил на тему перевода младшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Коли в московскую гимназию.

СМИ распространили информацию о том, что Коля якобы решил уйти из лицея Белорусского государственного университета. Журналисты предположили, что Лукашенко-младший может учиться в гимназии МГУ имени Ломоносова, которая находится в Москве.

"В связи с этим говорю школьникам: если к вам в класс зайдет человек с автоматом Калашникова и скажет, что его зовут Джастин Тимберлейк, знайте, это сын президента Белоруссии", — сказал Ургант в шутку.

Александр и Коля Лукашенко попали на видео возле Дворца независимости в Минске. Глава государства с автоматом в руках в сопровождении вооруженного сына вышел к силовикам и поблагодарил их, пишет РИА Новости.