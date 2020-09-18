МИД Белоруссии отреагировал на заявления ЕС о введении санкций

Ответ Белоруссии на возможные ограничения Евросоюза может затронуть вопрос о функционировании в стране иностранных СМИ. Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

Глава МИД Белоруссии ответил на вопросы журналистов в рамках записи своего выступления к общей дискуссии 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Речь зашла о деятельности ЕС в отношении Республики. По словам Макея, ответ белорусской стороны станет естественной реакцией на введение санкций, пишет РИА Новости.

Министры иностранных дел Евросоюза обсудят вопрос об ограничениях 21 сентября, отметил Макей. По его словам, Белоруссия не намерена инициировать какие-либо действия, которые могут ухудшить отношения с ЕС.