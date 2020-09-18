Спикер ЛНА: по итогам диалога по нефти создана специальная комиссия

Итогом межливийских переговоров стало решение о возобновлении добычи и экспорта нефти, а также создание специальной Комиссии по справедливому распределению ресурсов между Востоком и Западом Ливии.

Официальный представитель ЛНА Ахмад аль-Мисмари подтвердил, что диалог проходит при поддержке сил фельдмаршала Халифы Хафтар, пишет ФАН. Со стороны так называемого Правительства национального согласия выступал заместитель главы ПНС Файеза Сарраджа Ахмед Майтыг.

Инициативы по возобновлению производства нефти рассматривали представители всех регионов страны. Были учтены интересы каждой из сторон и заключен соответствующий договор.

Первое заседание новой Комиссии, которую возглавил Майтыг, запланировали на 18 сентября, однако встречу сорвали боевики запрещенной в РФ террористической организации "Братья-мусульмане". Отмечается, что проведению мероприятия радикалы препятствовали по приказу главы Высшего государственного совета Халеда аль-Мишри.

"Несмотря на это, мы по-прежнему открыты для внутриливийского диалога и планируем действовать в соответствии с одобренным ранее соглашением", - отмечает Мисмари.

Также спикер подчеркнул, что экономический кризис в Ливии затронул всех граждан, поэтому важно сохранять достигнутые сторонами договоренности.