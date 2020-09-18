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17:59   18 Сентября 2020
Происшествия

Пьяный водитель пытался попасть к резиденции посла США в Москве

Пьяный водитель пытался попасть к резиденции посла США в Москве

Пресс-служба посольства США в Москве сообщила о том, что владельца автомобиля, устроившего наезд на теорию ведомства, передали представителям власти.

Информация об инциденте появилась 18 сентября. Согласно имеющимся сведениям, автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако отмечается, что во время ДТП никто не пострадал, а сам руководитель дипломатической миссии находился в другом месте. Сейчас устанавливаются все детали события.

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Автор: Илья Романович
#москва #дтп #посольство сша

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