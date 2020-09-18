Адвокат Локшин объяснил, почему Пашаева лишили адвокатского статуса

Эльмана Пашаева, бывшего адвоката актера Михаила Ефремова, лишили адвокатского статуса — такое решение приняла Адвокатская палата Северной Осетии. Почетный адвокат России Борис Локшин считает это закономерным результатом непрофессиональной работы Пашаева в деле Ефремова.

Квалификационная комиссия признала, что Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики. Член Адвокатской палаты Москвы Локшин согласен с решением коллег из Северной Осетии.

«Все справедливо, все правильно сделали», — прокомментировал адвокат ситуацию «Политике Сегодня».

Линия защиты Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП, строилась на том, что за рулем машины якобы был не актер, а другое лицо. В качестве доказательства Пашаев привел в суд «секретного» свидетеля. Тем не менее, 8 сентября Ефремова осудили на восемь лет колонии.

Статуса адвоката Пашаева лишили по этическим и профессиональным причинам, следует из объяснения Локшина.

«Это — адвокатская корпорация, сообщество, которое не подчинено государству. Оно руководствуется своими законами. Если член сообщества нарушает эти законы, то система его отторгает», — пояснил адвокат.

Сам Пашаев считает, что не заслуживает лишения статуса. Он заявил журналистам, что не собирается расстраиваться из-за решения коллег.

«Я ничего не нарушил. Они ссылаются на разглашение адвокатской тайны, но это право только моего подзащитного [заявлять об этом]».

Также Пашаев предоставил письмо, написанное Ефремовым в адрес руководства Адвокатской палаты Северной Осетии. Актер утверждает, что общение Пашаева со СМИ происходило по просьбе самого Ефремова и в его интересах. Он попросил прекратить дисциплинарное производство в отношении его защитника.

Несмотря на это, Ефремов нанял нового адвоката, который подал апелляцию с просьбой снизить срок наказания с 8 до 4 лет лишения свободы условно. Ранее Локшин объяснял, почему актеру не стоит надеяться на условный срок.