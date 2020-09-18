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17:35   18 Сентября 2020
Происшествия

Добровинский о лишенном статуса адвоката Пашаеве: "Буду по нему скучать"

Добровинский о лишенном статуса адвоката Пашаеве: "Буду по нему скучать"

Адвокат Александр Добровинский рассказал, что ему не к лицу комментировать то, что происходит с карьерой его процессуального противника, но он будет скучать по коллеге Эльману Пашаеву.

Правозащитник семьи погибшего в аварии с участием актера Михаила Ефремова Александр Пашаев рассказал, что комментировать лишение адвокатского статуса его коллеги Эльмана Пашаева, который представлял в суде интересы актера, было бы с его стороны не этично.

Добровинский подчеркнул, что не станет высказываться по поводу решения коллег о его процессуальном противнике. Однако юрист тут же заметил, что будет очень скучать по Пашаеву, как и многие другие адвокаты, с которыми ему приходилось работать, считает Добровинский.

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Автор: Кристина Мокроусова
#ефремов #пашаев #добровинский

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