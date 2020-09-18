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17:29   18 Сентября 2020
Спорт

Суд арестовал главу центра подготовки сборных Кравцова за растрату

Суд арестовал главу центра подготовки сборных Кравцова за растрату

Московский суд взял под стражу бывшего главу Союза биатлонистов России Александра Кравцова. Его обвиняют в растрате.

Басманный суд в Москве заключил под стражу главу центра спортивной подготовки сборных команд России Александра Кравцова. Его обвиняют в растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Следователь просил об аресте Кравцова, так как считает, что экс-директор Союза биатлонистов России может сбежать, "продолжить заниматься махинациями", а также начнет давить на свидетелей. Судья согласился с доводами и арестовал фигуранта дела. Он пробудет под стражей минимум до 15 ноября.

Кравцов подозревается в том, что начислял зарплаты фиктивным работникам: по версии следствия, с 2015 по 2017 годы обвиняемый перевел порядка 14 млн рублей. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

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Автор: Илья Романович
#суд #москва #арест #растрата #александр кравцов

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