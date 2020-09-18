Суд арестовал главу центра подготовки сборных Кравцова за растрату

Московский суд взял под стражу бывшего главу Союза биатлонистов России Александра Кравцова. Его обвиняют в растрате.

Басманный суд в Москве заключил под стражу главу центра спортивной подготовки сборных команд России Александра Кравцова. Его обвиняют в растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Следователь просил об аресте Кравцова, так как считает, что экс-директор Союза биатлонистов России может сбежать, "продолжить заниматься махинациями", а также начнет давить на свидетелей. Судья согласился с доводами и арестовал фигуранта дела. Он пробудет под стражей минимум до 15 ноября.

Кравцов подозревается в том, что начислял зарплаты фиктивным работникам: по версии следствия, с 2015 по 2017 годы обвиняемый перевел порядка 14 млн рублей. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения.