Украина продолжает платить РФ $200 млн за хранение ядерного топлива

Украина продолжает платить России 150–200 млн долларов (4,2–5,6 млрд грн) ежегодно за хранение отработавшего ядерного топлива. Об этом пишет украинское издание «Обозреватель».

По информации СМИ, Киев затягивает строительство собственного Централизованного хранилища для хранения ядерных отходов. Также сказываются коррупционные сговоры при возведении проекта.

«Журналисты проанализировали: 18 лет и почти полтора миллиарда гривен — столько времени и денег было потрачено на реализацию идеи построить в Чернобыльской зоне отчуждения собственное Централизованное хранилище, где бы содержали отработанное топливо с трех украинских атомных станций. За это время около двух миллиардов долларов Украина уже заплатила России за вывоз этого топлива на временное хранение», — говорится в статье.

Коррупционные сговоры вокруг строительства изучают официальные органы как Антимонопольный комитет Украины, так и НАБУ. В2017 году оператор украинских атомных электростанций НАЭК «Энергоатом» на миллиардном тендере выбрал генерального подрядчика строительства хранилища — фирму «БК «Укрстроймонтаж». В то время компанией владела Наталья Микитась — жена нардепа, экс-главы «Укрбуда» Максима Микитася.

Позже в фирме-генподрядчике заявили о нехватке денег, чтобы завершить строительство «Энергоатом» объявили новый тендер более чем на 650 млн гривен. Однако Антимонопольный комитет Украины обнаружили сговор между «БК «Укрстроймонтажем» и «Укрэнергомонтажем», поэтому тендер не состоялся.

«Вместо честной конкуренции на торгах состоялся сговор между двумя компаниями, которые позиционировали себя как самостоятельные и независимые игроки. Такие действия являются нарушением закона «О защите экономической конкуренции», — объяснили в АМКУ.

Компании не только оштрафовали, но и запретили участвовать в предстоящих торгах в течение трех лет. Фирма «Укрстроймонтаж» заявила, что обжалует решение.

«Фактически это отложило реализацию проекта на неопределенный срок», — подчеркнули журналисты.

Отдельно новоназначенное руководство «Энергоатома» проверило исполнение договоров и дополнительных соглашений с фирмой «Укрстроймонтаж» семьи Микитася. Выявили как нарушения, так и злоупотребления.

Акт проверки, есть в распоряжении редакции украинского издания, показал, что по отдельным договорам оплата составила более 100% от контракта. При этом фактически работы не выполнили в полном объеме.

В «Энергоатоме» ответили, что выявленные в ходе аудита нарушения «содержат признаки уголовных и административных правонарушений». Информацию передали в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Журналисты побывали на месте возведения проекта в зоне отчуждения и подтвердили неготовность хранилища для ввода в эксплуатацию. Стратегический объект, который уже обошелся государственному «Энергоатому» почти в полтора млрд гривен, требует еще денег для завершения строительства.

В августе «Энергоатом» объявил новый тендер на работы по завершению строительства на 656 млн гривен.