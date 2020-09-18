Маньяк из Рыбинска на камеру рассказал об убийстве падчериц

Полиция поймала "рыбинского маньяка", который изнасиловал и убил двух дочерей своей сожительницы, после чего скрылся с места преступления.

МВД РФ опубликовало кадры задержания "рыбинского маньяка" Виталия Молчанова. На видео он признается, что изнасиловал и убил дочек своей сожительницы, которым было восемь и тринадцать лет.

Злоумышленника разыскивали с 15 сентября. Именно тогда мать девочки вернулась домой и обнаружила дочерей мертвыми. На поиск мужчины отправились порядка 200 правоохранителей. В итоге местные жители помогли его найти. Они обратили внимание полицейских на мужчину, который прятался в кустах неподалеку от места, где произошло убийство. Им оказался маньяк, который провел в кустах практически три дня после убийства.

На странице в социальной сети мужчины было найдено много шуток про смерть. Там же он упоминал о том, что у него огромные планы на семью и жизнь с новыми "дочерьми". Одна из девочек даже звала Молчанова папой.